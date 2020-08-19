Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.

"Наш уряд продовжує політику виходу з угод про співробітництво в рамках СНД", - сказав на прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Україна є стороною міжнародних та двосторонніх договорів у галузі цивільної авіації.

"Денонсація таких договорів з СНД - це в першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших територій", - додав він.

Шмигаль нагадав, що з 2014 року Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про штрафи на 14,5 млрд грн на російські компанії за польоти до окупованого Криму.

"Зрозуміло, що в такій ситуації ні про яке співробітництво з країною-агресором мова йти не може", - сказав прем'єр.

Відповідно до постанови, Україна денонсує такі угоди:

Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація", вчинене 22 січня 1993 р. у м. Мінську

Угода про дальнє радіонавігаційне забезпечення в Співдружності Незалежних Держав, вчинена 12 березня 1993 р. у м. Москві

Угода про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вчинена 9 грудня 1994 р. у м. Москві

Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації, вчинена 9 грудня 1994 р. у м. Москві

Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, вчинена 26 травня 1995 р. у м. Мінську

Меморандум про принципи взаємодії і співробітництва в галузі цивільної авіації, вчинений 3 листопада 1995 р. у м. Москві

Рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація", вчинене 16 березня 2001 р. у м. Москві.

Нагадаємо, 12 серпня Кабінет міністрів денонсував угоди в рамках Союзу незалежних держав (СНД) про співпрацю у прикордонній та культурній сферах.

Відзначимо, до цього було прийнято рішення про вихід України з угоди, яка стосувалася співпраці прикордонних військ країн СНД у науково-дослідній діяльності.