Україна через п'ять років: яку країну бачать кандидати у президенти

Владимир Зеленский: в мечтах и идеях

Программа Владимира Зеленского, который использует нишу кандидата "против всех", обещает, что нынешняя Украина, управляемая "политическими пенсионерами", погрязшая в коррупции, кумовстве, кризисе правовой системы и экономики, станет "страной мечты". Играя с уже давно превратившейся в предвыборное клише знаменитой фразой Мартина Лютера Кинга: "У меня есть мечта", кандидат заверяет, что презентует не "просто программу", а "ценности и принципы", которые он предлагает всем украинцам.

Фото: Владимир Зеленский обещает, что за пять лет Украина превратится в "страну мечты" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Он обещает, что возглавит страну всего на один срок, которого ему будет достаточно для того, чтобы изменить систему, остановить иммиграцию, победить коррупцию, повысить социальные стандарты. Для этого, он предложит механизм, благодаря которому "основные задания для власти будет формировать народ Украины через референдум".

После обещания внести в парламент законопроект "О народовластии", Зеленский, как и многие его конкуренты в предвыборной борьбе, эксплуатирует темы снятия неприкосновенности с депутатов, судей и президента, принятия процедуры импичмента главы государства. Как, к примеру, и Юлия Тимошенко, он предлагает "для простых споров" судей избирать, а уголовные преступления судить судом присяжных.

В программе Зеленского ни слова не говорится о внешнеполитическом курсе страны. Евросоюз единожды упоминается как партнер, и несколько раз как образец для копирования стандартов. Россия напрямую также не называется, а лишь в качестве агрессора, которого кандидат намерен "заставить вернуть временно оккупированные территории и возместить весь нанесенный ущерб". Зеленский обещает сделать это, поставив перед странами-гарантами Будапештского меморандума и ЕС "вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну". О том, какой должна быть эта поддержка не упоминается, но ранее Зеленский заявлял о необходимости диалога с РФ при участии в нем США и Великобритании. При этом он обещает "не сдавать национальные интересы".

Единственным конкретным предложением в сфере обороны можно считать интеграцию Украины в НАТО. Причем этот вопрос Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум, но при этом пообещал украинским военнослужащим зарплату на уровне натовский стандартов. В остальном кандидат говорит о необходимости сформировать в стране "профессиональную армию", которая в его понимании должна стать "школой лидерства и свободы". Планирует Зеленский возвращать и доверие к правоохранительным органам и прекратить "экономическое давление со стороны силовиков".

Своим приоритетом Владимир Зеленский называет экономику, "ориентированную на гражданина", а главной целью своей деятельности – "состоятельного украинца". Кандидат намерен обеспечить длинные и дешевые кредиты, перейти от солидарной пенсионной системы к накопительной, отказаться в перспективе от импорта энергоресурсов, использовать современные технологии в образовании и медицине. Кроме того, он предлагает ввести медицинское страхование и дотировать талантливую молодежь, создать "простую и понятную" систему налогообложения. Последнее, пожалуй, единственное, где кандидат обещает конкретные действия. Их суть, как и у его ближайших конкурентов, в отказе от налога на прибыль и замены его налогом на выведенный капитал.

Предусмотрена у Зеленского и так называемая финансовая амнистия: всему бизнесу предлагается задекларировать свои доходы и активы, уплатив лишь 5% налога, после чего нужно будет "вести бизнес честно". Собранные средства кандидат намерен направить на выплату тарифных субсидий малообеспеченным гражданам. Сейчас источником для их выплаты является рента на добычу газа и нефти. Но на нее у Зеленского другие планы: для каждого гражданина до совершеннолетия часть средств от "реализации природных благ" будет аккумулироваться на специальных счетах, а затем эти деньги могут стать для молодых украинцев "стартовым капиталом".

Петр Порошенко: англоязычные учителя и туризм

Предвыборная программа Петра Порошенко содержит тезисы, которые он регулярно повторял публично последние несколько месяцев. Один из них –вступление Украины в ЕС и НАТО. Именно по инициативе действующего президента парламент закрепил в Конституции курс в Евросоюз и НАТО.

Фото: Петр Порошенко расчитывает, что стать президентом второй раз ему помогут его достижения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко обещает сделать Украину лидером индустриального развития и аграрного сектора в Европе. По его мнению, страна может стать транспортным хабом Восточной Европы, а также войти в топ-5 стран с развитой IT-сферой. Украина, как следует из программы, также должна стать одной из наиболее посещаемых стран Европы. Под эти направления можно привлечь миллиарды долларов инвестиций, считает Порошенко. Это позволит создать рабочие места и остановить отток кадров из Украины за рубеж.

В своей программе кандидат и действующий президент перечисляет достижения власти за последние пять лет. Он вспомнил о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, получении безвизового режима со странами Шенгенской зоны, обратил внимание, что курс гривны остается стабильным в течение последних лет. Не упустил возможность президент также напомнить о получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.

Важный акцент в программе сделан на противостоянии с РФ, восстановлении Вооруженных сил. Порошенко обещает продолжить оснащение армии новейшим оружием и военной техникой, а также начать модернизацию флота. Он также обещает увеличить уровень социального обеспечения военных и расширить поддержку членов семей участников боевых действий.

Возвращать оккупированные территории Донбасса и Крым Порошенко планирует "политико-дипломатическим путем", используя инструменты санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Одной из основных своих задач на втором президентском сроке Порошенко называет преодоление бедности в стране. Эта поддержка, по его мнению, должна быть сконцентрирована на самых необеспеченных граждан – пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Семьям, в которых больше трех детей, Порошенко обещает увеличить пособия при рождении и уходом за ребенком.

Программа Порошенко обещает продолжение образовательной и медицинских реформ. Инвестиции в образование кандидат предлагает направить на рост зарплат педагогам, а также предусмотреть их обучение за рубежом. Вдобавок он намерен приглашать в украинские школы на работу англоязычных учителей. Что же касается медицины, здесь, как и в образовании, кандидат обещает повысить зарплаты и сделать более доступными услуги медиков в сельской местности.

Юлия Тимошенко: низкие тарифы и выбор судей

Предвыборная программа Юлии Тимошенко – Новый курс – содержит пять ключевых блоков: мир и безопасность, новая народная Конституция, экономическая стратегия, социальная доктрина и молодежная политика.

Фото: Юлия Тимошенко предлагает стране новый курс и Конституцию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тимошенко считает, что армия сейчас должна наращивать силы и сдерживать агрессора – Россию, тогда как дипломаты во главе с президентом обязаны добиваться "коллективных мер по принуждению агрессора к миру и возвращению Крыма и Донбасса". В случае победы на выборах политик намерена организовать новые переговоры и "возобновить мир в соответствии с Будапештским меморандумом".

Возвращать Крым и Донбасс она намерена военно-дипломатическим путем. Из программы следует, что команда Тимошенко разработала план реинтеграции оккупированных и аннексированных территорий, который должен стать альтернативой минским соглашениям. Кандидат собирается провести инвентаризацию убытков, причиненных Украине РФ, а дальше – привлечь Россию как агрессора к юридической ответственности и получить от Кремля компенсацию.

Юлия Тимошенко хочет сократить численность парламента до 350 депутатов и отменить их неприкосновенность. То же самое касается судей и президента. В случае победы на выборах Тимошенко обещает разрешить населению в любой момент менять власть на референдуме, а также предоставить гражданам право предлагать законопроекты через петиции. Судей она считает необходимым избирать гражданами "без политической рекламы".

Несмотря на то, что реализация социальной политики к компетенции главы государства не относится, Юлия Тимошенко обещает избирателям, что за пять лет уровень средней заработной платы (сейчас около 10 тыс. гривен) вырастет в 3,5 раза в долларовом эквиваленте и сравняется с аналогичным показателем в Польше. Политик предлагает перейти на накопительную систему пенсионных выплат, введение которой украинский парламент откладывает уже несколько лет подряд. При этом пенсионные счета граждан будут открыты в госбанке, а государство будет гарантировать сохранность этих средств. Налоговая система также измениться: вместо налога на прибыль - налог на выведенный капитал, 37 налогов будут отменены, изменится система уплаты НДС.

Обещает Тимошенко украинцам и обязательную страховую медицину за счет работодателей. Взамен бизнесу кандидат предлагает вдвое снизить фискальную нагрузку. За пенсионеров, малоимущих и безработных граждан платить страховые взносы будет государство, а уровень медицины в стране предлагается развивать за счет долгосрочных и недорогих иностранных кредитов. Своим приоритетом политик называет и образование, обещая финансировать науку, дотировать талантливую молодежь, поднять зарплату учителям.

Самое популярное обещание кандидата Тимошенко – снижение стоимости газа в два раза, и как следствие, на другие коммунальные услуги. Поскольку определять цену на газ должно правительство, политик обещает повлиять на тарифы, сразу же внеся в парламент соответствующий законопроект. Впрочем, проголосует ли за него нынешний состав парламента – остается под вопросом. Проблема с реализацией этого обещания может возникнуть и в связи с тем, что нынешняя формула цены газа – пункт программы МВФ. Это значит, что Тимошенко придется переубедить западных партнеров в правильности своих действий.

Кандидат уверена, что необходимо развивать добычу украинского газа, строить LNG-терминалы для сжиженного импортного топлива, внедрить рыночные принципы в сегменте электроэнергии и закупать энергоресурсы на специальных биржевых площадках. Но как рыночные принципы будут сосуществовать с государственным регулированием, Тимошенко не объясняет.

Юрий Бойко: план мира с Россией и скрытая федерализация

Юрий Бойко предлагает своим избирателям "План мирного развития для Украины". Суть этого плана можно свести к двум основным тезисам: мир с Россией и нейтральный статус Украины на международной арене. Остальные положения программы носят исключительно декларативный характер, напоминая скорее предвыборные слоганы, чем реальные предложения по развитию страны.

Фото: Юрий Бойко готов добиваться мира в стране на переговорах с РФ и сепаратистами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Многие пункты выписаны так, что для того, чтобы разобраться, избирателю придется "читать между строк". Например, Бойко, несмотря на уже начатую децентрализацию, обещает еще более усилить полномочия органов местной власти и "обеспечить переход к прямым выборам руководителей регионов". Вероятно, речь идет об изменениях в Конституцию, которые позволят гражданам выбирать глав облгосадминистраций, если под регионами кандидат подразумевает существующие в стране административно-территориальные единицы. Подобная система характерна для стран с федеративным устройством, например, США.

Бойко обещает своим избирателям, что Украина станет "надежным международным партнером". Для этого кандидат обещает "преодолеть противоречия со всеми странами-соседями, в том числе и с Россией". Отдельным положением программы предусмотрено, что Украина выполнит все международные обязательства, очевидно подразумевая минские соглашения. Но в программе ни слова не говорится об агрессии РФ в отношении Украины, а война называется не иначе как "вооруженный конфликт". Его решать Бойко предлагает "исключительно мирным путем", обещая, что инициирует "прямые переговоры со всеми сторонами конфликта". В мае 2018 года политик заявлял, что "Киев должен выходить на прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском". Кандидат объясняет избирателям, что это необходимо сделать ради достижения мира и возврата территорий под юрисдикцию Украины. Впрочем, идет ли речь и об аннексированном Крыме, а не только об оккупированном Донбассе, не уточняется.

Нашей стране кандидат Бойко обещает нейтралитет, выступая против интеграции в НАТО. Для этого предлагается вернуть Украине внеблоковый статус, который Верховная рада отменила в декабре 2014 года. К тому же политик не предлагает никаких шагов по укреплению и развитию украинской армии. А что касается правоохранительных органов, говориться лишь, что они будут "защищать граждан, а не бороться с инакомыслием".

Бойко намерен ввести "безусловную уголовную ответственность за экстремизм", но что подразумевается под этим понятием, в программе не уточняется. Напомним, подобная норма была внесена в Уголовный кодекс в пакете так называемых "диктаторских законов" от 16 января 2014 года. Она была направлена против участников Революции достоинства, но вскоре ее отменили. Судебная реформа, согласно программе Бойко, - в устранении "избирательного правосудия" и обеспечении независимости всех судов.

Своим избирателям Юрий Бойко обещает "построить сильную современную экономику ХХІ века", обеспечив ее ежегодный рост до 5-7%. Произойдет это, по мнению политика, за счет развития высоких технологий и государственной поддержки национальных производителей. Аграриям кандидат пообещал более конкретные механизмы: вернуть льготный режим налогообложения. Возможно, речь идет о возврате спецрежима уплаты НДС для сельхозпроизводителей, который Рада отменила в 2017 году. Этот режим позволял им аккумулировать средства на своих счетах, а не платить в госбюджет.

Что касается системы налогообложения в целом, то Бойко обещает, что она "будет справедливой" и из нее исчезнет "налог на вооруженный конфликт", наверняка подразумевая отмену 1,5-процентного военного сбора. Политик собирается "прекратить тарифный геноцид", "обеспечить достойную пенсию", бороться с безработицей, повысить выплаты при рождении первого ребенка до 100 тыс. гривен, создать условия для ипотечного кредитования. Бойко гарантирует, что доход граждан "не будет ниже фактического прожиточного минимума". Напомним, к концу 2018 года этот показатель составлял 3,5 тыс. гривен на одного человека.

Анатолий Гриценко: легализация оружия и страховая медицина

В своей программе Анатолий Гриценко косвенно оппонирует нынешнему президенту. Он, к примеру, уверяет, что у него в случае победы на выборах не будет "бизнеса, офшоров и собственности за границей". Он также обещает, что во власти не будет "черкасского клана" и олигархических квот, тем самым намекая на винницких чиновников, пришедших на работу в центральную власть с президентством Петра Порошенко в 2014 году. Некоторые обещания Гриценко выглядят слишком декларативными, как, к примеру, равенство закона и необратимость наказания для всех во власти и оппозиции, отсутствие популизма, решительные действия президента, которые не будут зависеть от выборов. Все свои обещания, как и кандидат Зеленский, Анатолий Гриценко намерен реализовать за одну каденцию.

Фото: Анатолий Гриценко обещает легализовать оружие (facebook.com/Анатолій Гріценко)

Безопасность и оборона – ключевая тема в программе Гриценко. Возвращать оккупированные территории Донбасса он намерен "дипломатическими, военными, экономическими и санкционными средствами" при поддержке иностранных партнеров. При этом Гриценко дает понять, что быстро здесь точку поставить не удастся: он подчеркнул, что вопрос Донбасса можно решить в течение пятилетнего президентского срока. Что же касается Крыма, здесь кандидат указывает лишь, что это - украинская земля, и что отдавать права на полуостров в обмен на любые экономические уступки он не намерен.

В случае своего президентства Гриценко планирует легализировать оружие, введя его учет. Он обещает сократить количество генералов, назначить боевых офицеров на руководящие должности в армии, отменить призыв, оставив лишь контрактную службу. Кроме того, политик хочет лишить СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальную полицию полномочий по влиянию на экономику. Эти органы, как полагает лидер "Гражданской позиции", не будут "крышевать" или разрушать бизнес, а займутся своими непосредственными задачами – борьбой с преступностью, противодействием терроризму, контрразведкой и т.д.

Немного внимания Гриценко уделил вопросам внешней политики. При том, что это одно из профильных направлений, за которые отвечает президент. В программе лишь указано, что дипломатия будет нацелена на укрепление безопасности, экономики и защиту граждан. О членстве в ЕС и НАТО, по сути, ничего не сказано.

Став президентом, Гриценко рассчитывает на ежегодный экономический рост на уровне 10%. Этого он намерен достичь с помощью плана действий, разработанного с бизнесом и экономистами. Для начала Гриценко хочет провести перепись населения, чтобы повысить эффективность экономического планирования. Он предлагает отказаться от невыгодных кредитов под госгарантии, сделав ставку на инвестиции. Привлекать инвесторов кандидат намерен за счет "надежной защиты права собственности и легализацию капиталов". Говоря о легализации, часть денег Гриценко рассчитывает вернуть в страну из офшорных юрисдикций.

Поставив цель добиться 10-процентного роста экономики в год, Гриценко хочет прекратить наращивать экспорт зерна и руды, увеличив при этом производство товаров с добавленной стоимостью в промышленности и АПК. Для этого он планирует ввести "налоговые, таможенные и кредитные механизмы". Очевидно, речь идет о льготах для бизнеса. Вдобавок Гриценко считает целесообразным мораторий на экспорт древесины под видом дров. Рынок земли необходимо открывать, но только после формирования земельного кадастра, считает он.

Гриценко предлагает снизить тарифы на коммунальные услуги к некоему уровню, который "отвечает реальным затратам производителей и доходам населения". Политик также обещает повысить минимальную пенсию и довести среднюю зарплату до уровня более 700 евро. За счет борьбы с коррупционными схемами в фармацевтике кандидат хочет вдвое снизить стоимость лекарств. Кроме того, в его программе указан пункт о введении страховой медицины.