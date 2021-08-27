Чернишов обговорив з префектом Франції обмін досвідом щодо впровадження інституту префектів

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном та Префектом Французької Республіки Еріком Фреселінаром. Сторони обговорили співпрацю щодо обміну досвідом у частині впровадження інституту префектів .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Мінрегіону.

"Мінрегіоном продовжується робота з законодавчого забезпечення реалізації реформи децентралізації та територіальної організації влади в межах, чинної Конституції України. Ми розглядаємо питання переформатування місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади префектурного типу. I незабаром, розпочнеться робота над законопроєктом “Про префекта”. Переконаний, що досвід наших французьких партнерів, набутий протягом десятиріч, дозволить уникнути багатьох помилок при впровадженні цього інституту в Україні", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

У свою чергу, префект Французької Республіки Ерік Фреселінар детально розповів про роботу та функції префекта. Зокрема, у Франції посаду префекта затверджує президент, Прем’єр-міністр та відповідного міністра. Префектів обирають серед кандидатів, які раніше працювали на посаді супрефекта або осіб цивільної адміністрації. Варто зазначити, що головним завданням на цій посаді є здійснення адміністративного нагляду за діяльністю місцевих органів влади, контроль за використанням державних коштів у регіонах, оперативне вирішення криз на місцях. Також Ерік Фреселінар поділився досвідом організації інституту префекта, зокрема, у столиці Франції - Парижі.

"Щодо префектів існує багато хибних уявлень. Наприклад, є думка, що префект - це авторитарна особа. Це не зовсім вірно. Основна задача префекта - налагодити діалог між центральною та місцевою владою. Також варто наголосити, що префект є політично нейтральною особою", - зауважив префект Французької Республіки Ерік Фреселінар.

Водночас Посол Етьєн де Понсен подякував Міністру Олексію Чернишову за ініціацію цієї зустрічі та наголосив, що досвід Французької Республіки може бути корисним, зокрема у впровадженні інституту префектів.

Зазначимо, раніше міністр Олексій Чернишов та Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен зустрічалися для обговорення стану реформи децентралізації та регіонального розвитку в Україні, а також поглиблення співпраці з Французькою Республікою у напрямку регіонального розвитку.