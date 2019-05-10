Україна у Бундестазі підтримала ініціативу про активізацію мирного процесу на Донбасі

Україна виступає за нову ініціативу депутатів Німеччини, презентовану у Бундестазі, щодо активізації мирного процесу на окупованому Донбасі. Як зазначає РБК-Україна, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, ініціатива належить опозиційнійй фракції Вільних демократів (ВДП). У четвер, 9 травня, у Бунтестазі відбулися відповідні слухання.

"На слуханнях у Бундестагу, ініційованих фракцією Вільних демократів, підтримав нову ініціативу лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому Сході України: чекаємо на обговорення в Комітеті і пленумі", - написав Мельник у Twitter.

Ініціатива з назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" складається із 12 пунктів. Документ наразі підтримали всі члени фракції ВДП, яка є опозиційною стосовно уряду. Автор проекту документа - Рената Альт.

В одному із пунктів ініціативи гоовриться, що Бундестаг повинен разом із фракцією ВДП вимагати від німецького уряду розробити додатковий план дій до мінських угод. На думку опозиціонерів, у цих доповненнях повинні бути обов'язково вказані терміни, а також заохочення до виконання умов документа. Також варто зазначити наслідки для тієї сторони, яка цього документа не дотримається.

Ще один пункт - розробка німецьким урядом та винесення на розгляд Ради Безпеки ООН нового плану дій для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Важливим пунктом є виведення окупаційних військ з Донбасу та заміна й розпуск у Донецьку і Луганську "влади" самопроголошених "народних республік". Натомість у цих районах мають бути запроваджені цивільні перехідні адміністрації під керівництвом ООН. Нова адміністрація має також підготувати свій регіон до проведення вільних та незалежних виборів.

Нагадаємо, ще 28 листопада 2018 на засіданні фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" (ХДС/ХСС) за участю канцлера Ангели Меркель було прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки.