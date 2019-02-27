Україна не буде брати участь у Євробаченні-2019

НСТУ відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОТУ.

В НОТУ напомнили, что победителем Национального отбора стала певица MARUV, которой НОТУ предложила заключить договор. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Указано, что альтернативным способом определения представителя от Украины правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть НОТУ могла бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы "Суспільне" отказалось. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам отбора.

В НОТУ отметили, что Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.

"В сложившейся ситуации, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора, НОТУ решила отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

"Суспільне" считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с РФ.

Напомним, Кабинет министров Украины инициировал внесение изменений в правила национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019. Отметим, что от участия в конкурсе отказались Freedom-jazz, Kazka, Brunettes Shoot Blondes.