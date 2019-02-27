ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін ініціює зміни до правил відбору на Євробачення

Новини » Політика    27.02.2019 - 12:53
Кабмін ініціює зміни до правил відбору на Євробачення
Ілюстративне фото (instagram.com/eurovision.ua)

Кабмін просить Раду прийняти закон про гастролі артистів в Росії

Кабінет міністрів України ініціював внесення змін до правил національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні Кабміну схвалили урядове доручення Держкомтелерадіо і "Суспільному" вдосконалити правила відбору представника України для участі у пісенному конкурсі "Євробачення" з урахуванням "обставин, які викликали широкий громадський резонанс".

Крім того, Кабмін звертається до Верховної ради з вимогою терміново прийняти закон про особливості проведення концертної діяльності артистами, які виступають в Російській Федерації та на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше член правління Національної громадської телерадіокомпанії (НОТУ) Олександра Кольцова заявила, що після скандалу, пов'язаного з ситуацією навколо MARUV, Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2019.

Відзначимо, напередодні група Freedom-jazz відмовилася від участі в Євробаченні-2019.

Організатори "Євробачення" прокоментували ситуацію з MARUV
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЄвробаченняотбор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся