Україна та Ізраїль домовилися про черговий раунд політичних консультацій

Фото: прапори Ізраїлю та України (facebook.comUkraineMFA)

Василь Боднар і Джоель Ліон обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона. Під час зустрічі сторони домовилися про черговий раунд політичних консультацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема перспективи розвитку політичного та економічного діалогу з новим урядом Ізраїлю, підтримку територіальної цілісності України, а також ситуацію в регіоні Близького Сходу.

У свою чергу Боднар висловив надію на збереження позиції Ізраїлю в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у зв'язку з триваючою агресією Російської Федерації.

У ході зустрічі також сторони домовилися провести найближчим часом черговий раунд політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Ізраїлю.

Співрозмовники приділили особливу увагу проблематиці злочинів проти людяності - Голокосту і Голодомору. Українська сторона висловила сподівання, що новий парламент Ізраїлю визнає Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 травня Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення між країнами. При цьому зазначалося, що авіасполучення буде відновлено після зняття відповідних обмежувальних заходів.

Автор: Валерія Мрачковська