Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit

Співпраця продовжуватиметься на взаємовигідних умовах

Президент Украины Петр Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Британией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и ЕС в контексте Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко отметил, что и ЕС и Британия являются надежными партнерами Украины, и сотрудничество между сторонами будет продолжаться и развиваться на взаимовыгодных условиях.

Также президент проинформировал Барнье о развитии ситуации на Донбассе и невыполнении РФ минских договоренностей, а также призвал его поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против РФ.

Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что закрепление в Конституции стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является выдающимся моментом в истории всей Европы. Барнье приветствовал это решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.

Напомним, президент Петр Порошенко сегодня провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. В ходе переговоров был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.