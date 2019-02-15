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Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit

Новини » Політика    15.02.2019 - 22:15
Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Співпраця продовжуватиметься на взаємовигідних умовах

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки обговорив з головним представником Європейської комісії, керівником робочої групи з питань переговорів з Британією Мішелем Барньє розвиток співробітництва між Україною та ЄС в контексті Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко зазначив, що ЄС і Британія є надійними партнерами України, і співробітництво між сторонами буде тривати і розвиватися на взаємовигідних умовах.

Також президент поінформував Барньє про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання РФ мінських домовленостей, а також закликав його підтримати введення нового "азовського пакету" санкцій ЄС проти РФ.

Крім того, лідер України підкреслив, що закріплення в Конституції стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є визначним моментом в історії всієї Європи. Барньє вітав це рішення України і відзначив готовність підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Глава держави високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО в реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. У ході переговорів було відзначено значний прогрес, досягнутий українською стороною на цьому шляху.

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