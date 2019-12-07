Україна буде в пріоритеті під час головування Албанії в ОБСЄ, - прем’єр

Під час Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році конфлікт в та навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному організації. Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час заключної прес-конференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, албанське головування приділятиме велику увагу виконанню країнами-учасницями ОБСЄ своїх політичних зобов’язань та зусиллям з урегулювання конфліктів та щодо їх запобігання.

"Криза в та навколо України залишається найневідкладнішим безпековим викликом у Європі, і тому зусилля з урегулювання цього конфлікту будуть у ТОПі порядку денного", - заявив Рама.

Нагадаємо, за словами очільника місії США при ОБСЄ Джеймса Гілмора, Росія блокує будь-які спроби держав-учасниць ОБСЄ зробити заяву Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі щодо російської агресії, яка триває проти України.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що делегація Російської Федерації в ОБСЄ домагається виключити з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-які згадування окупованого Криму.

Також РБК-Україна писало, що 14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Документ підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти резолюції.