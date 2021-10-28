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Ударні безпілотники Bayraktar готові атакувати вдень і вночі, - Наєв

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 18:19
Ударні безпілотники Bayraktar готові атакувати вдень і вночі, - Наєв Фото: генерал Сергій Наєв (facebook_com)
Автор: Олександр Мороз

Ударні безпілотники Bayraktar, які стоять на озброєнні української армії, готові застосовуватися вдень і вночі. Вони вже півроку перебувають на бойовому чергуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва для BBC News Україна.

"Вони знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - зазначив він.

За його словами, безпілотники вже показали свою ефективність для розвідки, передаючи цінні відомості про супротивника. І патрулюють не тільки Донбас, а й південь і північ України.

Зазначимо, на сьогодні Україна закупила у Туреччини 12 комплексів Bayraktar.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз всі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - додав Наєв.

Нагадаємо, цього тижня українська армія вперше застосувала Bayraktar в бойових цілях, знищивши артилерійське знаряддя бойовиків на Донбасі.

З міжнародних партнерів застосування бойового дрона вже засудила Німеччина.

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