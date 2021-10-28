Ударні безпілотники Bayraktar готові атакувати вдень і вночі, - Наєв

Ударні безпілотники Bayraktar, які стоять на озброєнні української армії, готові застосовуватися вдень і вночі. Вони вже півроку перебувають на бойовому чергуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва для BBC News Україна .

"Вони знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - зазначив він.

За його словами, безпілотники вже показали свою ефективність для розвідки, передаючи цінні відомості про супротивника. І патрулюють не тільки Донбас, а й південь і північ України.

Зазначимо, на сьогодні Україна закупила у Туреччини 12 комплексів Bayraktar.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз всі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - додав Наєв.