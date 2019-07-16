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Пристайко назвав терміни наступної зустрічі в нормандському форматі

Новини » Політика    16.07.2019 - 12:55
Пристайко назвав терміни наступної зустрічі в нормандському форматі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Наступна зустріч може відбутись до кінця літа

Наступна зустріч в нормандському форматі відбудеться на рівні міністрів закордонних справ. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що зустріч може відбутися до кінця літа, після чого буде надана рекомендація лідерам чотирьох держав.

"Наступна зустріч в нормандському форматі відбудеться на моєму рівні і рівні моїх колег. Результатом наступної зустрічі має бути розгляд результатів, досягнутих за цей місяць-півтора. За результатом зустрічі буде рекомендація лідерам держав. Запрошення ще не надсилалось", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, 12 липня у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії для відновлення переговорів у нормандському форматі.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Відзначимо, в останній раз лідери країн "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна і Росія) проводили зустріч у 2016 році в Берліні.

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Новини України Нормандська четвіркапереговоринормандский формат
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