Україна і Британія провели військові тренування в Чорному морі

Ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил України провів військові тренування в акваторії Чорного моря з кораблем Echo Королівського Військово-морського Флоту Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що в ході спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.

До тренувань залучався вертоліт морської авіаційної бригади. Зокрема, морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання з висвітлення надводної обстановки в районі тренувань. Також разом з кораблями відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції і подальшої евакуації потерпілого.

Всі військові дії "відпрацювали на відмінно", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування сил спеціальних операцій ЗСУ відпрацювали захоплення суден у відкритому морі. Під час тренувань захоплення судна висновок груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" і водним шляхом на швидкісних катерах.

Зазначимо, раніше країни НАТО і Україна з 5 по 13 квітня проводили спільні навчання в Чорному морі "Морський щит 19".