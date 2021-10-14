Зеленський відвідає Британію: посол розповів коли
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка телеканалу "Дім".
"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (мова про Володимира Зеленського - ред.). В кінці цього місяця", - сказав посол.
Він додав, що до Сполученого Королівства приїде президент України. В ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.