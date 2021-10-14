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Зеленський відвідає Британію: посол розповів коли

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 22:08
Зеленський відвідає Британію: посол розповів коли Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка телеканалу "Дім".

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (мова про Володимира Зеленського - ред.). В кінці цього місяця", - сказав посол.

Він додав, що до Сполученого Королівства приїде президент України. В ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

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Володимир Зеленський Великобританія Вадим Пристайко
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