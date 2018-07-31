Україна і Британія обговорили перспективи подальшого співробітництва в оборонній сфері

Міністр оборони Степан Полторак сьогодні в Києві провів зустріч з послом Британії в Україні Джудіт Гоф

Міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у вівторок в Києві обговорив перспективи подальшого двостороннього співробітництва в оборонній сфері на друге півріччя 2018 року. Про це повідомив Полторак на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, в ході зустрічі Полторак познайомився з новим британським спецрадником з питань оборони Ліндою Сміт.

"Під час зустрічі був представлений новий спеціальний радник від Великої Британії з питань оборони пані Лінда Сміт, яка буде надавати професійні поради щодо реформування українського оборонного відомства, зокрема, з питань впровадження проектного менеджменту, оборонного і бюджетного планування та антикорупційної політики", - написав Полторак.

Також Полторак висловив подяку екс-раднику від Британії Філу Джонсу за результативне співробітництво та зусилля, які він доклав в українську оборонну реформу.

Нагадаємо, 26 липня Нижня палата Конгресу США підтримала виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.