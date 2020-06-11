Україна більше не вноситиме зміни в закон про освіту, - Кулеба

У закон "Про освіту" більше не будуть вноситись додаткові зміни на вимогу Угорщини для вирішення конфлікту щодо мови навчання на Закарпатті. У Міністерстві закордонних справ це питання назвали "червоною лінією".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, у 2017-му році між Україною та Угорщиною виник конфлікт після ухвалення закону "Про освіту", який вимагає організувати навчання українською мовою у всіх школах на території держави. Викладання мовою корінних народів допускається у молодших класах з поступовим витісненням її з п'ятого класу і до завершення навчання.

"Я абсолютно переконаний, що в наших силах врегулювати цю проблему... Наші угорські колеги стверджували, що Україна не виконує рекомендацій Венеційської комісії, виголошені до закону про освіту. Ми ці рекомендації виконали", - підкреслив Кулеба.

Міністр навів приклад, що Венеційська комісія попросила продовжити перехідний період для переходу на нову систему навчання.

"Це червона лінія. Я хочу зараз чітко озвучити для всіх, хто переживає про долю закону про освіту. Україна не вноситиме жодні додаткові зміни до закону "Про освіту", окрім тих, які були обумовлені рішенням Венеціанської комісії для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - сказав Кулеба.

Наостанок міністр додав: "Ніколи Угорщина ані на офіційних, ані на неофіційних переговорах не заперечувала, що українці угорського походження повинні володіти українською мовою. Це фундаментально".

Зазначимо, що після ухвалення освітнього закону Угорщина звинуватила українську владу у порушенні прав національних меншин, зокрема - угорців Закарпаття. Як наслідок - Угорщина заявила, що буде блокувати засідання Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Микола Кулеба спростував заяви про те, що створення Берегівського району в рамках реформи децентралізації начебто пов'язане з переговорами між Україною та Угорщиною для вирішення конфлікту.