США наступного року почнуть передачу Україні бойових катерів Mark VI
Президент Володимир Зеленський розповів, коли Сполучені Штати Америки почнуть передавати Україні бойові катери Mark VI. За його словами, процес передачі катерів розпочнеться наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - сказав глава держави, перебуваючи в Одесі.
Зеленський також розповів про формування інфраструктури для базування патрульних катерів у порту "Південний" на Чорноморському узбережжі. Там планується розгортання управління дивізіону кораблів.
Наразі у порту "Південний" базуються два патрульні катери типу Island, які Україна отримала від американської сторони. Найближчим часом українська сторона отримає ще три катери Island. Наразі вони проходять модернізацію у США.
Нагадаємо, перебуваючи в Одесі Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Будувати корвет вже почали в Туреччині.