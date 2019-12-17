Україна та Азербайджан вивчатимуть можливість розширення Південного газотранспортного коридору. Про це за результатами переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор. Він також додав, що його розширення є важливим для диверсифікації постачання газу у Європу.

"Україна підтримує реалізнацію проекту Південний газотранспортний коридор. Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам. Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати інфраструктуру для цього", - заявив він.

Зазначимо, Південний газотранспортний коридор включає в себе Південнокавказький газопровід (Баку - Тбілісі - Ерзурум), турецький Трансанатолійський газопровід (TANAP) і Трансадріатичний газопровід (TAP) з напрямком в Південну Європу. Метою проекту є підвищення безпеки поставок газу в Європу, скорочення частки Росії, як постачальника газу на газовому ринку Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський перебуватиме в Азербайджані з робочим візитом, в рамках якого вже провів зустріч з президентом країни Ільхамом Алієвим. Крім того, планується, що президенти України і Азербайджану візьмуть участь в роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.