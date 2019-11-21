Україна і Аргентина підписали протокол про збільшення терміну безвиза

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та посол Аргентини в Україні Олена К. Т. Микусински підписали Протокол про внесення змін в Угоду між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Як повідомляється, згідно з підписаним протоколом, передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини вдвічі (до 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів).

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань порядку денного українсько-аргентинських відносин, відзначивши важливість активізації політичного діалогу на високому та найвищому рівнях, а також ефективну взаємодію на полях міжнародних організацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією і Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок в 2020 році. В уряді анонсували, що в найближчі п'ять років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не представляють загрози країні імміграційної.

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією про безвізовий режим для українців. За його словами, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.