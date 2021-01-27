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"Літали в окупований Крим": Україна просить Інтерпол розшукати понад 100 літаків

Україна, Середа 27 січня 2021 16:21
"Літали в окупований Крим": Україна просить Інтерпол розшукати понад 100 літаків
Фото: прокуратура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна звернула в Інтерпол з проханням оголосити в розшук літаки, які здійснювали рейси в окупований Крим з 2014 року. Прокуратура просить внести 109 раніше заарештованих літаків-порушників в базу міжнародного розшуку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

"З метою виконання арештів в іноземні держави також направлені запити про міжнародну правову допомогу", - йдеться в повідомленні.

У цілому прокуратура встановила близько 500 і наклала арешт на 190 літаків російських авіакомпаній, які незаконно здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.

Наголошується, що з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також забезпечення безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованій території півострова.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін узгодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим.

Раніше повідомлялося, що Україна заарештувала понад 100 літаків російських авіакомпаній, які порушили заборону на польоти в окупований Крим.

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