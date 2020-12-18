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Польоти в окупований Крим: арештовано понад 100 літаків

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 11:01
Польоти в окупований Крим: арештовано понад 100 літаків
Фото: літак (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

В Офісі генерального прокурора Україні повідомили про арешт 104 літаків, які літали в окупований Крим. Цим вони порушували норми міжнародного права.

Про це повідомила у своєму відеозверненні генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Крім того, арештовано 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.

"Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч норм міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму.

Зазначимо, правозахисники нарахували 110 політв'язнів у Криму і опублікували повний список.

Нагадаємо, за чотири року до Міжнародного кримінального суду направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.

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