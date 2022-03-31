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В Івано-Франківській області виявили понад 170 залізничних вагонів з РФ та Білорусі: передадуть ЗСУ

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Івано-Франківськ, Четвер 31 березня 2022 13:50
В Івано-Франківській області виявили понад 170 залізничних вагонів з РФ та Білорусі: передадуть ЗСУ Фото: ж/д вагони РФ і Білорусі виявили в Івано-Франківській області (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області при проведенні оперативних заходів виявили 176 залізничних вагонів, власниками яких є бізнесмени з Росії та Білорусі. Вартість майна становить близько 264 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Фото: ж/д вагони РФ і Білорусі виявили в Івано-Франківській області (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майна країни-агресора в Україні на суму близько 35 млн гривень.

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