Україна-Англія та інші пари чвертьфіналу Євро-2020: де і коли пройдуть матчі

Сьогодні завершилася стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Останнім матчем цієї стадії був поєдинок Україна-Швеція, де українці на останніх хвилинах овертайму вирвали перемогу і пробилися до чвертьфіналу.
Детальніше про чвертьфінальні пари - в матеріалі РБК-Україна.
Стадія 1/4 фіналу Євро-2020 пройде 2-3 липня. У кожен з днів проводитимуться по два матчі:
2 липня:
3 липня:
У півфіналі зустрінуться переможці наступних пар:
Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня в Лондоні. Старт поєдинку запланований на 22: 00 за Києвом.
Нагадаємо, також в сьогоднішній ігровий день відбувся ще один поєдинок 1/8 фіналу Євро, в якому Англія переграла Німеччину 2:0.