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Україна-Англія та інші пари чвертьфіналу Євро-2020: де і коли пройдуть матчі

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні завершилася стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Останнім матчем цієї стадії був поєдинок Україна-Швеція, де українці на останніх хвилинах овертайму вирвали перемогу і пробилися до чвертьфіналу.

Детальніше про чвертьфінальні пари - в матеріалі РБК-Україна.

Стадія 1/4 фіналу Євро-2020 пройде 2-3 липня. У кожен з днів проводитимуться по два матчі:

2 липня:

  • Швейцарія - Іспанія (19:00, Санкт-Петербург)
  • Бельгія - Італія (22:00, Мюнхен)

3 липня:

  • Чехія - Данія (19:00, Баку)
  • Англія - УКРАЇНА (22:00, Рим)

У півфіналі зустрінуться переможці наступних пар:

  • Бельгія/Італія - Швейцарія/Іспанія (6 липня, 22:00, Лондон)
  • Англія/Україна - Чехія/Данія (7 липня, 22:00, Лондон)

Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня в Лондоні. Старт поєдинку запланований на 22: 00 за Києвом.

Нагадаємо, також в сьогоднішній ігровий день відбувся ще один поєдинок 1/8 фіналу Євро, в якому Англія переграла Німеччину 2:0.

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