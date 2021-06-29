ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Англія обіграла Німеччину і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 29 червня 2021 20:53
Англія обіграла Німеччину і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020 Фото: збірна Англії святкує гол у ворота Німеччини (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Англії перемогла Німеччину в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Команда Гарета Саутгейта забила двічі у ворота Мануеля Нойєра.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі суперубійних моментів у команд не було, але Англія виглядала гостріше і частіше намагалася загрожувати чужим воротам.

Після перерви пішли голи. Рахім Стерлінг відкрив рахунок після передачі Люка Шоу.

Потім Харрі Кейн забив після прострілу Джека Гріліша.

Між цими голами у Німеччини був супермомент, щоб зрівняти рахунок. Але Томас Мюллер пробив повз ворота, вийшовши фактично один на один з воротарем Англії Джорданом Пікфордом.

2: 0 для Англії. Команда Гарета Саутгейта зіграє з переможцем пари Швеція-Україна у чвертьфіналі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
В Україні запускають бета-тест COVID-сертифікатів: як записатися
В Україні запускають бета-тест COVID-сертифікатів: як записатися
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом