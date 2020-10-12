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Україна та Афганістан хочуть нарощувати взаємний товарообіг

Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 17:46
Україна та Афганістан хочуть нарощувати взаємний товарообіг
Фото: Олег Уруський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна та Афганістан хочуть нарощувати взаємний товарообіг. Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський провів офіційну зустріч з послом країни Валієм Монаваром.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Обговорювалися питання поточного стану відносин між країнами та перспектив їх розвитку в майбутньому. Було наголошено на необхідності поглиблення двосторонньої співпраці та нарощування об’єму товарообігу між державами", - вказано у повідомленні.

"Афганістан хотів би відкрити нову сторінку у співробітництві між країнами. Наразі важливими напрямками двосторонньої взаємодії є освіта, енергетика та військово-технічна співпраця", - підкреслив посол.

Він зазначив, що офіційний розмір товарообігу між країнами потрібно збільшувати та запевнив, що це є важливим завданням його місії в Україні.

Своєю чергою Уруський запевнив, що Україна на сьогодні готова поглиблювати відносини з Афганістаном.

"Для цього є політична воля і значний потенціал для співробітництва. Звичайно, поточний офіційний рівень товарообігу між країнами є недостатнім. Ми маємо ставити перед собою більш амбітні завдання і досягнення ще більш високих показників співпраці", - сказав віце-прем'єр.

Як писало РБК-Україна, у березні у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна продовжить свою участь в операції НАТО в Афганістані.

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