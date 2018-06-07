Украина более чем в 4 раза увеличила капинвестиции в угольную отрасль после введения Роттердам+

Сумма инвестиций выросла до 247,9 млн гривен

Сумма инвестиций в угольную отрасль возросла более чем в 4 раза – с 60,7 млн грн в 2015 году до 247,9 млн грн в 2017. Об этом пишет издание "Деньги" со ссылкой на данные Министерства топлива и энергетики Украины.

"Средняя цена 1 тонны товарной угольной продукции с учетом ее качества за 4 месяца 2018 составляет 2 056,39 грн., что на 607,92 грн. больше, чем за соответствующий период 2017 года. Рост цен на угольную продукцию в среднем на 42,0% по сравнению с 4 месяцами 2017 позволил получить 570,4 млн грн дополнительного дохода, но за счет потери объема товарной продукции положительный результат уменьшен на 52,3 грн", - говорится в материале.

Несмотря на рост цены угольной продукции, без роста объемов добычи угля достичь существенного улучшения финансового состояния государственной угольной отрасли невозможно, пишет издание.

"Указанный объем добычи рядового угля возможно обеспечить только при наличии капитальных вложений за счет всех финансовых ресурсов", - говорится в ответе на журналистский запрос.

По информации ведомства, на данный момент осуществляются все необходимые меры по модернизации и техническому переоснащению шахт.

"Так Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэнергоугля о предоставлении государственным угольным шахтам государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов по модернизации и техническому переоснащению шахт, на сумму более 1 млрд гривен. Внедрение 6 инвестиционных проектов позволит предприятиям увеличить добычу, достичь безубыточности, получать прибыль и своевременно выплачивать заработную плату шахтерам", - говорится в материале.

Напомним, в 2017 году Украина увеличила импорт антрацита больше чем в три раза по сравнению с 2016 годом. По информации СМИ, в течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина заинтересована в увеличении добычи собственного угля. Он также добавил, что все госшахты необходимо вывести на безубыточный уровень. Кроме того, по мнению премьера, следует, наконец, достроить шахту Нововолынскую №10.