ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна 23 червня відкриє всі пункти пропуску з Польщею

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 19:36
Україна 23 червня відкриє всі пункти пропуску з Польщею Фото: Україна 23 червня відкриє всі пункти пропуску з Польщею (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З середи, 23 червня, всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею відкриються. Зокрема, пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті під час локдауну.

Про це заявив заступник директора Департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк.

"Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з півночі будуть відкриті пункти пропуску, які зараз не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг", - заявив він.

Він також додав, що у зв'язку з відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться. При цьому він зазначив, що в разі необхідності виїхати в Євросоюз, краще це робити з Понеділка по середу, оскільки немає черг на кордонах.

Нагадаємо, на початку червня на пунктах пропуску до Польщі застрягли більше сотні автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
пункт пропуска Польша Государственная пограничная служба
NEWS
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві