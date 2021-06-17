Україна 23 червня відкриє всі пункти пропуску з Польщею

З середи, 23 червня, всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею відкриються. Зокрема, пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті під час локдауну.

"Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з півночі будуть відкриті пункти пропуску, які зараз не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг", - заявив він.

Він також додав, що у зв'язку з відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться. При цьому він зазначив, що в разі необхідності виїхати в Євросоюз, краще це робити з Понеділка по середу, оскільки немає черг на кордонах.