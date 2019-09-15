Україна в 2020 році планує запозичити близько 380 млрд гривень

Україна в наступному році планує запозичити близько 380 млрд гривень. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Плануємо запозичити близько 380 млрд гривень. Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок в гривні", - сказала Маркарова.

Міністр назвала метою уряду "взяти борг під контроль і скорочувати відсоток боргу до ВВП щороку максимально швидко".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020.

Згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік до кінця року державний борг має становити 54,1%. Так, боргова політика України буде будуватися протягом року згідно з борговою стратегією.

Маркарова заявила, що до кінця року борг як відсоток до ВВП має становити не більше 54,1% - це державний борг. Державний і гарантований борг: державний - 46,7, гарантований державою - 7,4%.