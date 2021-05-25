В "Украерорух" назвали кількість запланованих рейсів між Україною та Білоруссю
Між Україною та Білоруссю на літній період були заплановані 5 щоденних авіарейсів. З завтрашнього дня Україна забороняє всі авіарейси між країнами.
Так, з України до Білорусі планувалися польоти однієї української компанії - "Мотор Січ". Рейси здійснювалися із Запоріжжя до Мінська чотири рази на тиждень.
Білоруська компанія "Бєлавіа" літала за чотирма напрямками:
- Мінськ-Київ, 35 рейсів на тиждень
- Мінськ-Одеса, 14 рейсів на тиждень
- Мінськ-Харків, 5 рейсів на тиждень
- Мінськ-Львів, 7 рейсів на тиждень.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня. Як зазначили в уряді, таке рішення спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.
Раніше РБК-Україна писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.