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В "Украерорух" назвали кількість запланованих рейсів між Україною та Білоруссю

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 12:22
В "Украерорух" назвали кількість запланованих рейсів між Україною та Білоруссю Фото: на літній період між Україною та Білоруссю планувалося 5 щоденних рейсів (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Між Україною та Білоруссю на літній період були заплановані 5 щоденних авіарейсів. З завтрашнього дня Україна забороняє всі авіарейси між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Державного підприємства "Украерорух".

Так, з України до Білорусі планувалися польоти однієї української компанії - "Мотор Січ". Рейси здійснювалися із Запоріжжя до Мінська чотири рази на тиждень.

Білоруська компанія "Бєлавіа" літала за чотирма напрямками:

  • Мінськ-Київ, 35 рейсів на тиждень
  • Мінськ-Одеса, 14 рейсів на тиждень
  • Мінськ-Харків, 5 рейсів на тиждень
  • Мінськ-Львів, 7 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня. Як зазначили в уряді, таке рішення спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.

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