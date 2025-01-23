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Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи Украине, - Пентагон

Четверг 23 января 2025 22:54
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Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи Украине, - Пентагон Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Поэтому на поставки оружия ВСУ он не повлияет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Голосу Америки" рассказали в Пентагоне.

"Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", - сообщили в Пентагоне.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

Также указ Трампа не влияет на любые остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые были объявлены Джо Байденом.

В то же время пока неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины.

Указ Трампа о приостановлении международной помощи

Напомним, 20 января, в первый день своего второго президентского срока Дональд Трамп издал ряд указов. Среди прочего - о приостановлении американской помощи другим странам сроком на 90 дней.

Согласно тексту указа, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая внешняя помощь США не должна предоставляться способом, который не полностью согласуется с внешней политикой президента страны.

90-дневная пауза в международной помощи США будет использована для оценки программной эффективности и согласованности с внешней политикой Соединенных Штатов.

В то же время из контекста указа следует, что речь идет о финансировании помощи на развитие (development assistance funding), то есть о невоенной помощи.

Подробнее о том, что предусматривает указ и касается ли он Украины, - в материале РБК-Украина.

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