Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи Украине, - Пентагон

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Поэтому на поставки оружия ВСУ он не повлияет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом "Голосу Америки" рассказали в Пентагоне.

"Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", - сообщили в Пентагоне.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

Также указ Трампа не влияет на любые остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые были объявлены Джо Байденом.

В то же время пока неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины.