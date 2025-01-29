Указ Трампа остановил поставку важных лекарств в бедные страны, - Reuters

Как сообщают источники издания, вчера, 28 января, подрядчики, а также партнеры, которые работают с USAID начали получать сообщения с требованием немедленно прекратить работу. Одно из таких сообщений поступило в крупную американскую консалтинговую фирму Chemonics.

Отмечается, USAID также работает в сфере борьбы с ВИЧ, малярией и туберкулезом, а также в сфере контрацепции и охраны здоровья матери и ребенка.

"Это катастрофа. Пожертвованные лекарства поддерживают жизни 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Сегодня это прекратится", - заявил бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде.

Гаванде добавляет, что перерывы в поставке лекарств создают риск появления устойчивых к лекарствам штаммов. В частности сообщение о прекращении поддержки получили и другие партнеры USAID, которые не смогут получать лекарства даже тогда, когда они есть на складах.

По словам Гаванде, речь идет об организациях, которые работают с 6,5 миллионами сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах.