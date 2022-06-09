Вімблдон анонсував рекордний призовий фонд в історії

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили схему розподілу призових у рамках цьогорічного розіграшу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Загальний призовий фонд Вімблдона-2022 складе рекордні 40,35 млн фунтів. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2 млн.
У порівнянні з минулим роком розмір призових зріс на 11,1%, а порівнянні з докоронавірусним 2019-м – на 5,4%. Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету продовжив дотримуватися політики підтримки гравців перших стадій турніру. Зростання призових у кваліфікації Вімблдона-2022 склало 48,1% за три роки.
Призові Вімблдона-2022 в одиночному розряді:
У квітні організатори Вімблдонського турніру позбулися тенісистів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України керівництвом обох держав. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) вирішила не нараховувати рейтингові очки за ВІмблдон-2022.
До слова, іспанець Надаль відреагував на рішення не допускати до участі у Вімблдоні представників РФ.
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