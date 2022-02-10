"Астон Мартін" першим презентував реальний болід Формули-1 на сезон-2022
Команда Формули-1 "Астон Мартін" презентувала новий болід, на якому гонщики проведуть сезон-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Астон Мартіна".
Пофарбовану у фірмовий темно-зелений колір та оснащену мотором "Mercedes" новинку представили власник команди Лоуренс Стролл та пілоти – Себастьян Феттель та Ленс Стролл. Головна відмінність у лівреї – вона трохи світліша, ніж минулого року, і доповнена жовтою смужкою.
Машина дістала назву – AMR22.
The #AMR22 has arrived. #WeClimbTogether pic.twitter.com/JR1mP42E7w— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 10, 2022
11 лютого новий болід протестують пілоти команди Себастьян Феттель та Ленс Стролл. Заїзди відбудуться на автодромі "Сільверстоун".
Our climb continues.— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 10, 2022
Welcome, #AMR22. #WeClimbTogether pic.twitter.com/I6BBabwHmS
Минулий чемпіонат став для команди колись заснованої Едді Джорданом першим під назвою "Астон Мартін". Результати стайні, однак, виявилися гіршими, ніж були в попередньому році під назвою "Рейсінг Пойнт".
Команда всього тричі фінішували в топ-5 і набрала 77 очок за підсумками сезону. Такий результат дозволив випередити в Кубку конструкторів лише тріо аутсайдерів – "Альфа Ромео", "Вільямс" і "Хаас". Найкраща гонка "Астон Мартіна" – Гран-Прі Азербайджану, де Феттель фінішував другим.
Перший етап сезону-2022 пройде у Бахрейні з 18 по 20 березня.
Нагадаємо, що пілот команди "Макларен" Ландо Норріс продовжив контракт з командою до 2025 року.