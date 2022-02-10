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"Астон Мартін" першим презентував реальний болід Формули-1 на сезон-2022

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Великобританія, Четвер 10 лютого 2022 18:06
"Астон Мартін" першим презентував реальний болід Формули-1 на сезон-2022 Фото: болід "Астон Мартін" (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Андрій Вирва

Команда Формули-1 "Астон Мартін" презентувала новий болід, на якому гонщики проведуть сезон-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Астон Мартіна".

Пофарбовану у фірмовий темно-зелений колір та оснащену мотором "Mercedes" новинку представили власник команди Лоуренс Стролл та пілоти – Себастьян Феттель та Ленс Стролл. Головна відмінність у лівреї – вона трохи світліша, ніж минулого року, і доповнена жовтою смужкою.

Машина дістала назву – AMR22.

11 лютого новий болід протестують пілоти команди Себастьян Феттель та Ленс Стролл. Заїзди відбудуться на автодромі "Сільверстоун".

Минулий чемпіонат став для команди колись заснованої Едді Джорданом першим під назвою "Астон Мартін". Результати стайні, однак, виявилися гіршими, ніж були в попередньому році під назвою "Рейсінг Пойнт".

Команда всього тричі фінішували в топ-5 і набрала 77 очок за підсумками сезону. Такий результат дозволив випередити в Кубку конструкторів лише тріо аутсайдерів – "Альфа Ромео", "Вільямс" і "Хаас". Найкраща гонка "Астон Мартіна" – Гран-Прі Азербайджану, де Феттель фінішував другим.

Перший етап сезону-2022 пройде у Бахрейні з 18 по 20 березня.

Нагадаємо, що пілот команди "Макларен" Ландо Норріс продовжив контракт з командою до 2025 року.

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