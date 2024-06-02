В Ухте произошел пожар на НПЗ, сообщалось о "хлопках". Есть жертвы
В Ухте (Коми РФ) произошел пожар на местном НПЗ, принадлежащем "Лукойлу". Перед пожаром очевидцы слышали хлопки, погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza и 112.
"Пожар на НПЗ начался днем 2 июня. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма", - пишет Baza.
Как уточняет Telegram-канал, два человека погибли в результате происшествия.
"Еще один пострадавший был доставлен в больницу. У всех пострадавших комбинированные травмы. Предварительно, мужчины проводили работы на одном из резервуаров", - отмечается в сообщении.
Как добавляют авторы, возгорание произошло внутри резервуара РВС-10000, сейчас его охлаждают и пожарные готовятся проводить "пенную атаку". При этом, крыша резервуара частично разрушена. Также утверждается, что якобы "версия атаки БПЛА не рассматривается".
Как отмечает Telegram-канал 112, этот НПЗ входит в корпорацию российского "Лукойла" в Коми.
Что известно о НПЗ
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка (Ухтинский нефтеперерабатывающий завод) - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе РФ, в республике Коми, позиционируется как старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод РФ, возник, согласно открытым источникам, в 1933 году. Является 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ", входит в состав с 1999 года.
Отметим, что в 2020 году на предприятии произошел пожар на блоке ввода присадок. Пострадал один сотрудник. К ликвидации ЧП тогда привлекали более 100 человек.
Не первый случай
Отметим, что пожары на российских НПЗ - уже далеко не редкость. Из свежего, в середине мая в российском городе Туапсе (Краснодарский край) из-за атаки беспилотников произошел пожар на местном НПЗ.
А российский НПЗ, расположенный в городе Славянск-на-Кубани приостановил работу 19 мая. Накануне он был атакован.
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