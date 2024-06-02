В Ухте произошел пожар на НПЗ, сообщалось о "хлопках". Есть жертвы

В Ухте (Коми РФ) произошел пожар на местном НПЗ, принадлежащем "Лукойлу". Перед пожаром очевидцы слышали хлопки, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza и 112.

"Пожар на НПЗ начался днем 2 июня. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма", - пишет Baza.

Как уточняет Telegram-канал, два человека погибли в результате происшествия.

"Еще один пострадавший был доставлен в больницу. У всех пострадавших комбинированные травмы. Предварительно, мужчины проводили работы на одном из резервуаров", - отмечается в сообщении.

Как добавляют авторы, возгорание произошло внутри резервуара РВС-10000, сейчас его охлаждают и пожарные готовятся проводить "пенную атаку". При этом, крыша резервуара частично разрушена. Также утверждается, что якобы "версия атаки БПЛА не рассматривается".

Как отмечает Telegram-канал 112, этот НПЗ входит в корпорацию российского "Лукойла" в Коми.

Что известно о НПЗ

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка (Ухтинский нефтеперерабатывающий завод) - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе РФ, в республике Коми, позиционируется как старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод РФ, возник, согласно открытым источникам, в 1933 году. Является 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ", входит в состав с 1999 года.

Отметим, что в 2020 году на предприятии произошел пожар на блоке ввода присадок. Пострадал один сотрудник. К ликвидации ЧП тогда привлекали более 100 человек.