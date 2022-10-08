Уклонисты могут быть следующим оружием России в гибридной войне, - премьер Эстонии

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас убегает из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие", - заявила Каллас во время разговора с журналистами.

Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии "с "освобождением" своих граждан".

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и Россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все - часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся", - подчеркнула Каллас.