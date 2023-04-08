Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила три новые схемы (фото)

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации в условиях войны. Махинации устроили с участием главы военно-врачебной комиссии и адвоката, их задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В общей сложности было сообщено о подозрении пяти организаторам сделок. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.
Как установили правоохранители, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов, а сумма зависела от срочности "решения вопроса".
Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделки и тем самым не допустили бегства от мобилизации сотни "уклонистов".
По данным СБУ, в Киеве были разоблачены две преступные схемы:
Первая - ее организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Вторая схема - ее наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.
Вместе с тем в Закарпатской области были задержаны местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.
Так, злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.
В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по двум статьям УКУ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Фото: СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)
Напомним, недавно правоохранители задержали полицейского из Сум, который за взятки помогал военнообязанным мужчинам пересечь границу.
Также в Закарпатье правоохранители задержали фельдшера, который на автомобиле скорой помощи помогал мужчинам выезжать за границу.
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