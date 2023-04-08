Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила три новые схемы (фото)

В общей сложности было сообщено о подозрении пяти организаторам сделок. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.

Как установили правоохранители, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов, а сумма зависела от срочности "решения вопроса".

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделки и тем самым не допустили бегства от мобилизации сотни "уклонистов".

По данным СБУ, в Киеве были разоблачены две преступные схемы:

Первая - ее организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Вторая схема - ее наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

Вместе с тем в Закарпатской области были задержаны местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.

Так, злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по двум статьям УКУ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Фото: СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно правоохранители задержали полицейского из Сум, который за взятки помогал военнообязанным мужчинам пересечь границу.

Также в Закарпатье правоохранители задержали фельдшера, который на автомобиле скорой помощи помогал мужчинам выезжать за границу.

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