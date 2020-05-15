В Ухані зафіксовано 11 нових безсимптомних хворих на COVID-19

У китайському Ухані за минулу добу зареєстровано 11 нових безсимптомних випадків коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, нові випадки були виявлені у кількох районах по всьому місту. Наразі в місті проводиться масштабне тестування на вірус, в рамках якого планується перевірити всіх 11 мільйонів жителів міста.

Як зазначається, Ухань щодня виявляє від декількох до десятка безсимптомних інфекцій. Однак, у місті 13 травня за один день протестували 67 026 людей. Близько 559 безсимптомних хворих знаходяться під наглядом медиків.

Загалом у місті зафіксовано понад 50 тис. заражень коронавірусом, з них 3 869 людей померли, що становить більшість летальних випадків у Китаї від цієї хвороби.

Нагадаємо, у Китаї за минулу добу було зафіксовано чотири нових випадки зараження COVID-19. Чотири локальних випадки зараження було виявлено в провінції Цзілінь на північному сході Китаю.

Раніше повідомлялося, що міський повіт Шулан на північному сході Китаю переходить в "режим воєнного часу" для боротьби зі спалахом коронавіруса в останні дні.