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Співробітники Держдепу США постраждали від хакерської атаки

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Вашингтон, П'ятниця 03 грудня 2021 22:59
Співробітники Держдепу США постраждали від хакерської атаки Фото: дев'ять співробітників адміністрації Байдена постраждали від шпигунського софта (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Дев'ять співробітників Держдепу США зазнали кібератаки. Хакери зламали їхні смартфони за допомогою програмного забезпечення ізраїльської компанії NSO Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, атакам піддалися співробітники адміністрації США, що займаються питаннями Уганди або працюють в цій країні.

Програмне забезпечення NSO Group дозволяє отримати доступ до мікрофона і камери смартфона, а також віддалено прослуховувати апарат і проводити приховане відеознімання.

У NSO Group заявили, що почнуть власне розслідування інциденту, щоб встановити, хто скористався їхні розробками для кібератаки. Також в компанії пообіцяли співпрацювати з цього питання з будь-яким державним органом.

Нагадаємо, раніше у США хакери зламали кілька організацій. Кібератака торкнулася сфер освіти, охорони здоров'я, оборони та енергетики.

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