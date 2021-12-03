Співробітники Держдепу США постраждали від хакерської атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, атакам піддалися співробітники адміністрації США, що займаються питаннями Уганди або працюють в цій країні.

Програмне забезпечення NSO Group дозволяє отримати доступ до мікрофона і камери смартфона, а також віддалено прослуховувати апарат і проводити приховане відеознімання.

У NSO Group заявили, що почнуть власне розслідування інциденту, щоб встановити, хто скористався їхні розробками для кібератаки. Також в компанії пообіцяли співпрацювати з цього питання з будь-яким державним органом.