Під загрозою відключення тепла через борги залишаються 16 міст

Під загрозою припинення поставок газу залишаються 16 виробників тепла, які не виконують жоду з умов за розрахунками, передбаченим положенням про ПСО. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як відзначили в прес-службі, компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків щоб уникнути припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.

При цьому з 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників зробили необхідні мінімальні платежі на користь "Нафтогазу" і уникли ризику відключення від газопостачання.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" попередив про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла, що на 19 лютого 2020 року не виконують жодної з умов за розрахунками, передбачених положенням про ПСО.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на природний газ для промислових споживачів до 4 661 - 5 208 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знижені на 14-15%, в залежності від умов поставки.