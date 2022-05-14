Погрожують забрати дітей. Окупанти змушують мешканців Маріуполя брехати про депортацію бійцями "Азова"

Російські окупанти хочуть звинуватити захисників "Азовсталі" у примусовій депортації мешканців Маріуполя до окупованого Донецька та Росії. Для цього окупанти, погрожуючи батькам забрати їх дітей назавжди, примушують записувати відео зі звинуваченнями на адресу захисників міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Петра Андрющенка.

"Росіяни готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, що було депортовано до Росії та Донецьку. Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фоном ті будуть "свідчити", що розлучення батьків та дітей провели самі бійці "Азову", - розповів він.

За словами Андрющенка, після таких роліків росіяни планують "другу серію" де вони "знайдуть та повернуть" дітей батькам.

"Звертаємо увагу, що все подібне є прямим зловживанням та ще одним військовим злочином Росії. Батьки дітей знаходяться досі в окупованому Маріупольському районі, тому не мають можливості протидіяти окупанту в психологічному тиску. Не вірте подібним зверненням", - підкреслив радник мера.