У Маріуполі окупанти почали допитувати дітей
Російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Зазначається, що таким чином окупанти намагаються спіймати батьків на неправді.
"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР".
Також ми писали, що під Маріуполем збільшуються братські могили. Опублікували нові знімки.
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