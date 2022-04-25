Загрожували ядерній безпеці. Над Хмельницькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети

Над Хмельницькою атомною електростанцією зранку 25 квітня зафіксували дві крилаті ракети. Таким чином Росія загрожує ядерній безпеці України та світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Сьогодні, 25 квітня 2022 року, о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі назвали такі дії Росії "ядерним тероризмом" та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.

"Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти України стає дедалі більше. Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці - під загрозою чергової ядерної катастрофи - весь світ", - додали в Енергоатомі.