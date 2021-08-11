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Погрожував, що у нього вибухівка: у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка

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Київ, Середа 11 серпня 2021 22:33
Погрожував, що у нього вибухівка: у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка Фото: у Києві затримали чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві в урядовому кварталі сьогодні затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та викликали вибухотехніків, щоб вони перевірили його речі. Під час перевірки вибухівки в речах чоловіка не знайшли. Затриманий виявився уродженцем Івано-Франківської області, 1981 року народження.

"Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років", - зазначили в поліції.

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