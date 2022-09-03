Погрожував врізатися у супермаркет. У США затримали викрадача літака

У США чоловік, який викрав літак і погрожував врізатися в місцевий супермаркет, здійснив посадку в полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Зазначається, що зловмисник кружляв над супермаркетом близько трьох годин. Але пізніше ситуація вирішилася і ніхто не постраждав.

Після того, як літак приземлився, чоловіка, який перебував за штурвалом, затримали. Йому пред'явлені звинувачення у великій крадіжці і терористичних загрозах.