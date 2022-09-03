ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США чоловік викрав літак і погрожує врізатися в супермаркет

Новость на русском →
Тупіти, Субота 03 вересня 2022 17:53
У США чоловік викрав літак і погрожує врізатися в супермаркет Фото: літак кілька годин кружляє над містечком Тупело (twitter.com/MEMOfficScorer)
Автор: Олександр Мороз

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що у зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Також повідомляється, що пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз знаходиться над населеним пунктом поблизу.

У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом.

"Громадян просять уникати цього району до тих пір, поки не буде отримано повний дозвіл. При польоті літака такого типу небезпечна зона набагато більше, ніж лише Тупело", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада вважає, що літак був вкрадений, і працює над тим, щоб визначити, чи є пілот співробітником місцевого аеропорту. Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій цього чоловіка.

Нагадаємо, раніше в серпні в США чоловік на авто протаранив огорожу Капітолію та застрелився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"