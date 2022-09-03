У США чоловік викрав літак і погрожує врізатися в супермаркет
У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
BREAKING: A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, according to police.pic.twitter.com/AP4NnxNiLY— BNN United States (@BNNUS) September 3, 2022
Повідомляється, що у зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Також повідомляється, що пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз знаходиться над населеним пунктом поблизу.
У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом.
"Громадян просять уникати цього району до тих пір, поки не буде отримано повний дозвіл. При польоті літака такого типу небезпечна зона набагато більше, ніж лише Тупело", - йдеться в повідомленні.
Місцева влада вважає, що літак був вкрадений, і працює над тим, щоб визначити, чи є пілот співробітником місцевого аеропорту. Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій цього чоловіка.
Нагадаємо, раніше в серпні в США чоловік на авто протаранив огорожу Капітолію та застрелився.
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