У США чоловік викрав літак і погрожує врізатися в супермаркет

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

BREAKING: A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, according to police.pic.twitter.com/AP4NnxNiLY — BNN United States (@BNNUS) September 3, 2022

Повідомляється, що у зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Також повідомляється, що пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз знаходиться над населеним пунктом поблизу.

У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом.

"Громадян просять уникати цього району до тих пір, поки не буде отримано повний дозвіл. При польоті літака такого типу небезпечна зона набагато більше, ніж лише Тупело", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада вважає, що літак був вкрадений, і працює над тим, щоб визначити, чи є пілот співробітником місцевого аеропорту. Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій цього чоловіка.