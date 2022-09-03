Угрожал врезаться в супермаркет. В США задержали угонщика самолета

В США мужчина, который угнал самолет и угрожал врезаться в местный супермаркет, совершил посадку в поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Отмечается, что злоумышленник кружился над супермаркетом около трех часов. Но позже ситуация разрешилась и никто не пострадал.

После того, как самолет приземлился, мужчину, находившегося за штурвалом, задержали. Ему предъявлены обвинения в крупной краже и террористических угрозах.