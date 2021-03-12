Погрожував вбити вчителя: у Франції затримали школяра з ножем
У Франції правоохоронці затримали озброєного ножем школяра в одному з ліцеїв міста Мец. Учень погрожував вбити одного з вчителів.
Про це повідомляє BFM.
Як повідомляється, школяр з французького коледжу Філіпа де Віньєуля сам повідомив в поліцію про свій намір розправитися над викладачем. Після цього до місця події прибули поліцейські і затримали озброєного неповнолітнього.
Наразі підліток знаходиться під вартою, правоохоронці з'ясовують мотив його дій. За попередніми даними, причиною розправи міг стати шкільний спір.
Нагадаємо, раніше у французькому місті Конфлан-Сент-Онорион чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.
Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.
Після цього президент Франції Емманюель Макрон назвав подію "ісламським терактом". Поліція задержала більше ніж 10 осіб у справі про вбивство.