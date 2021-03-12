Погрожував вбити вчителя: у Франції затримали школяра з ножем

У Франції правоохоронці затримали озброєного ножем школяра в одному з ліцеїв міста Мец. Учень погрожував вбити одного з вчителів.

Як повідомляється, школяр з французького коледжу Філіпа де Віньєуля сам повідомив в поліцію про свій намір розправитися над викладачем. Після цього до місця події прибули поліцейські і затримали озброєного неповнолітнього.

Наразі підліток знаходиться під вартою, правоохоронці з'ясовують мотив його дій. За попередніми даними, причиною розправи міг стати шкільний спір.