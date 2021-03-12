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Угрожал убить учителя: во Франции задержали школьника с ножом

Новина українською → Мец, Пятница 12 марта 2021 17:55
Угрожал убить учителя: во Франции задержали школьника с ножом Фото: полиция (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Во Франции правоохранители задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Ученик угрожал убить одного из учителей.

Об этом сообщает BFM.

Как сообщается, школьник из французского колледжа Филиппа де Виньеуля сам сообщил в полицию о своем намерении расправиться над преподавателем. После этого к месту происшествия прибыли полицейские и задержали вооруженного несовершеннолетнего.

В настоящее время подросток находится под стражей, правоохранители выясняют мотив его действий. По предварительным данным, причиной предотвращенной расправы мог стать школьный спор.

Напомним, ранее во французском городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция задержала более 10 человек по делу об убийстве.

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