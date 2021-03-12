Угрожал убить учителя: во Франции задержали школьника с ножом
Во Франции правоохранители задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Ученик угрожал убить одного из учителей.
Об этом сообщает BFM.
Как сообщается, школьник из французского колледжа Филиппа де Виньеуля сам сообщил в полицию о своем намерении расправиться над преподавателем. После этого к месту происшествия прибыли полицейские и задержали вооруженного несовершеннолетнего.
В настоящее время подросток находится под стражей, правоохранители выясняют мотив его действий. По предварительным данным, причиной предотвращенной расправы мог стать школьный спор.
Напомним, ранее во французском городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.
Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.
После этого президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция задержала более 10 человек по делу об убийстве.