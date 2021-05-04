ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Погрожував ножем: у Харкові чоловік пограбував ломбард

Новость на русском → Харків, Вівторок 04 травня 2021 22:04
Погрожував ножем: у Харкові чоловік пограбував ломбард Фото: поліція шукає грабіжника в Харкові (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард. Він погрожував холодною зброєю і виніс з ломбарду 7 000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова.

За даними поліції, чоловік, погрожуючи ножем працівниці ломбарду, заволодів грошима в сумі 7 000 гривень.

"Прикмети нападника: зріст близько 165 см, був одягнений в чорну куртку і чорну кепку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

Нагадаємо, минулого тижня в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі у кафе мережі швидкого харчування"Буфет". Спочатку сталася перепалка, після чого він взяв пістолет для відстрілу гумових куль і вистрілив у двох чоловіків 30 і 39 років. Постраждалих з травмами доставили в лікарню.

До цього в Дніпрі кілер розстріляв автомобіль з людиною. Загиблим виявився повним тезкою місцевого кримінального авторитета. Підозрюваного оголосили в розшук, за даними поліції, він є вихідцем з Азербайджану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Харків пограбування ломбард
NEWS
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна
DAILY
Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину