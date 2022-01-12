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Скупчення військ РФ на кордоні України може призвести до кризи, - Шерман

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Середа 12 січня 2022 21:32
Скупчення військ РФ на кордоні України може призвести до кризи, - Шерман Фото: перший заступник держсекретаря США Венді Шерман (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що скупчення російських військ на кордоні України може призвести до кризи. При цьому вона додала, що Росія сконцентрувала свої сили, щоб чинити тиск на Європу і Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це провокаційний крок, що веде до ескалації напруженості і викликає велику стурбованість. Без сумніву, це може призвести до кризи", - заявила Шерман.

При цьому вона висловила надію, що російський президент зробить правильний вибір.

"Я сподіваюся, що президент Путін зробить правильний вибір - почне деескалацію і братиме участь у дипломатичній роботі, а інакше зіткнеться з дуже тяжкими наслідками, як в економічній сфері, так і в інших, якщо вторгнеться на Україну або яким-небудь чином підірве або змусить здійснити зміни, про які український народ не просив", - заявила Шерман.

Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроект про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.

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